Sigara, küf gibi kokuların sindiği çamaşırlar için de beyaz sirke birebir. Yumuşatıcı kısmına bir su bardağı beyaz sirke dökerek müthiş sonuçlar alabilirsiniz.

Beyaz sirke ne işe yarar?

Beyaz çamaşırların ilk günkü beyazlığında kalmasını sağlıyor. Kimyasal birleşim olarak %5 oranında asetik asit içermektedir. Tamamen doğaldır. Bu nedenle de cevreye zarar vermez. Beyaz sirke ile temizlik yaparken dezenfekte eder, koku giderir, kireç çözer ve doğal bir şekilde temizlersiniz.

Beyaz sirke çamaşır makinesinde nasıl kullanılır?

Tek yapmanız gereken onları yıkarken son kurulama devrinden hemen önce 1,5 su bardağı beyaz sirke kullanmak. Diğer bir yöntem ise sıcak suya bir su bardağı beyaz sirke eklemek ve beyaz çamaşırları bir gün boyunca suyun içinde bekletmek.

Beyaz sirke nedir? Nerelerde kullanılır?

Standart beyaz sirke genellikle % 4-7 asetik asit ve % 93-96 su içeren şeffaf bir çözeltidir. Bazı beyaz sirke türleri %20’ye kadar asetik asit içerebilir, ancak bunlar sadece endüstriyel amaçlıdır. Beyaz sirke mısır, şeker pancarı ya da şeker kamışı gibi şeker içeren tarım ürünlerinden doğal fermantasyon yöntemi ile elde edilir.

Beyaz sirkenin mutfakta en popüler kullanımlarından bazıları şunlardır:

Beyaz Sirke ile Turşu Yapımı: Beyaz sirke, turşu baharatları ve suyla birleştirildiğinde her tür sebze ve meyveyle hızlı bir şekilde turşu hazırlamak için mükemmel bir malzemedir.

Beyaz Sirke ile Salata Hazırlama: Beyaz sirke ile salata sosları hazırlayabilirsiniz. Sızma zeytinyağı, hardal, fesleğen gibi baharatlarla az miktarda beyaz sirkeyi bir araya getirerek hazırladığınız salata soslarıyla, salatalarınıza lezzet katabilirsiniz.

Beyaz Sirke ile Marineler ve Soslar: Beyaz sirke, et marinelere ve yemek soslarına ekstra lezzet katar. Ayrıca sirkede bulunan asit, marinasyon soslarında kullanıldığında etler, deniz ürünleri ve sebzeler için yumuşatıcı bir madde olarak işlev görür.

Beyaz Sirke ile Pişirme: Beyaz sirke, unlu mamuller için bir mayalayıcı olarak kabartma tozu ile birlikte kullanılabilir. Asidik sirke, alkali kabartma tozu ile reaksiyona girer ve unlu mamullerin kabarmasına yardımcı olan karbondioksit gazı açığa çıkarır.

Beyaz Sirke ile Peynir Yapımı: Beyaz sirke ile evde peynir yapabilirsiniz. Kaynayan süte beyaz sirke eklediğinizde asitli sirke süt proteinlerini değiştirir ve süt kesilir. Böylece birbirinden ayrılan lor ve peynir altı suyunu tülbentle süzerek nefis bir peynir elde edebilirsiniz.

Beyaz sirke ile temizlik

Beyaz sirke mutfağın dışında, evin her yerinde temizlik ve hijyen sağlama amacıyla kullanılabilir. Antimikrobiyal özelliklere sahip beyaz sirke, sayısız yüzey için yararlı bir dezenfektan ve temizleyicidir. Dahası temizlikte beyaz sirke kullanımı, diğer ev temizlik ürünlerine kıyasla hem daha sağlıklı hem de çok daha ucuz bir çözümdür.

Camlar ve aynalar, Su Isıtıcıları temizlenebilir.

Beyaz sirke nasıl yapılır?

Beyaz sirke, şeker pancarı veya mısır şekerinden elde edilen bir çeşit fermantasyon ürünüdür. Şekerin işlemlerden geçerek alkol oranı yoğun bir yapı elde edilmesi sonucunda beyaz sirke ortaya çıkmaktadır. Bu fermantasyon dönemi hem pratik olup hem de alkolü kolayca asit asiğe dönüştürmeye yarar.

Beyaz sirke yemeklerde kullanılır mı?

Beyaz sirkenin tadı ve kokusu keskin olduğu için her yemekte tercih edilmez. Daha çok salatanın üstüne dökülür ve et ürünlerinde sos şeklinde tüketilir. Beyaz sirke tarz yemeklerde kullanılsa bile miktarı oldukça az kullanılır. Peynir yapımı, unlu mamuller ve turşu yapımında da kullanılmaktadır