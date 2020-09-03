Beyaz Saray'dan Trump'ın "hem posta yoluyla hem seçim merkezinde oy kullanın" talebiyle ilgili açıklama

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçmenlere "hem posta yoluyla oy kullanın hem de seçim günü merkezlere gidip oyunuzu verin." diyerek seçmenlerden iki kez oy kullanmalarını istemediğini ancak oylarının sayıldığından emin olmaları gerektiğini belirttiğini söyledi.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın dün yaptığı "Hem posta yoluyla oy kullanın hem de seçim günü merkezlere gidip oyunuzu verin. Eğer oyunuz sayılmışsa zaten oy kullanamazsınız, ama sayılmamışsa tekrar oy vermeniz gerekir." sözlerine açıklama getirdi.

Basının Trump'ın açıklamalarını "Trump halktan iki kez oy kullanmasını istedi" şeklinde yorumlayarak bu sözleri manipüle ettiğini savunan McEnany, "Başkan, hiçbir yasa dışı oylamayı hoş göremez." dedi.

McEnany, Trump'ın anlatmaya çalıştığı meselenin, postayla oy kullanan kişilerin, seçim günü tekrar oy kullanma merkezlerine giderek oylarının sayılıp sayılmadığından emin olmaları gerektiği olduğunu vurguladı.

Halihazırda postayla gönderdikleri oy pusulaları kayda geçen kişilerin ikinci kez oy kullanamayacağını belirten McEnany, oy pusulaları kayda geçmeyenlerin tekrar oy kullanmaları durumunda, ilk kayda geçen oyun geçerli olacağını anımsattı.

McEnany, "Trump her Amerikalının oyunu kullanmasını istiyor. Kullanılan her bir oy da sayıma dahil edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

- Trump'tan posta yoluyla oy kullanacak seçmenlere "oylarınızın sayıldığından emin olun" tavsiyesi



Dünkü açıklamaları tartışmalara yol açan Trump bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimler için seçmenlere talep etsinler ya da etmesinler çok sayıda oy pusulası gönderildiğini belirterek, "Oyunuzun sayıldığından emin olmak için adresinize gelen oy pusulasını mümkün olan en kısa sürede imzalayıp gönderin. Seçim günü ya da erken oylama günü, seçim merkezinize gidip postayla gönderdiğiniz oyun sayılıp sayılmadığını kontrol edin. Eğer merkezde tekrar oy kullanamıyorsanız bu postayla oy sisteminin düzgün çalıştığı anlamına gelir." ifadesini kullanmıştı.

Trump, uzaktan oy kullandıkları halde seçim merkezlerinde oylarının sayılmadığını fark eden kişilerin birebir oy kullanma hakkı olduğunu vurgulayarak, "Postayla gönderdiğiniz pusula, siz oy kullandıktan sonra giderse ki bu olmamalı, bu pusula kullanılmayacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.



ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanma sisteminin seçimde şaibeye yol açıp açmayacağı tartışmaları uzun süredir devam ediyor.



