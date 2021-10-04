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Dünya Beyaz Saray'dan sosyal medya şirketleri hakkında açıklama
Dünya

Beyaz Saray'dan sosyal medya şirketleri hakkında açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 22:56:00 -
Beyaz Saray'dan sosyal medya şirketleri hakkında açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu bildirdi.

Psaki, günlük basın toplantısında, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı.

Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık." dedi.

Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Diğer yandan yaklaşık 4 saattir Facebook ve ona bağlı olan sosyal medya platformları Instagram ve Whatsapp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.

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