Beyaz Saray'dan Navalnıy'ın zehirlenmesinden "derin rahatsızlık duyuyoruz" açıklaması

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Almanya'nın Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğine ilişkin açıklamasından dolayı "derin rahatsızlık duyduklarını" belirterek, Rusya'dan yaptıklarının hesabının sorulması için uluslararası toplumla çalıştıklarını açıkladı.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısına Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, California'daki Kovid-19 önlemleri nedeniyle kapalı olması gereken bir güzellik merkezine maskesiz bir şekilde girdiği görüntüleri paylaşarak başlayan McEnany, Pelosi'nin bu eylemine sert eleştiriler yöneltti.

McEnany, Pelosi'nin Kovid-19 konusunda Trump yöntemini eleştirdiğini anımsatarak, "Pelosi şu anda 'benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın' demek istiyor." diye konuştu.

Pelosi'nin söz konusu güzellik merkezinin sahibini de zor duruma düşürdüğünün altını çizen McEnany, "Pelosi, Amerikan halkından özür dilemelidir." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlendiğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Bu haberlerden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz. Navalnıy'ın zehirlenmesi kesinlikle kınanmalı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın geçmişte de kimyasal zehirler kullandığını belirten McEnany, "Rusya'nın müttefikleri ve uluslararası toplumla, Rusya'dan yaptıklarının hesabının sorulması için çalışıyoruz." dedi.

McEnany, Rus halkının herhangi bir ceza korkusu olmadan fikirlerini özgürce ve barışçıl bir şekilde ifade etme hakkı olduğunun altını çizdi.

- "Obama-Biden yönetiminin aksine, planlarımızı önceden yapıyoruz"

Trump'ın 3 Kasım seçimlerinden önce bir Kovid-19 aşısının onaylanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) baskı yaptığı iddialarını da reddeden McEnany, "Kimse FDA'e hiçbir şey için baskı yapmıyor. Aşı çalışmaları güvenli ve etkili bir biçimde sürecek." diye konuştu.

Beyaz Saray'ın eyaletlere ekim sonuna kadar Kovid-19 aşısının dağıtımına ilişkin hazır olmaları talimatı vermesine ilişkin ise McEnany, "Biz Obama-Biden yönetiminin aksine, planlarımızı önceden yapıyoruz." yorumunda bulundu.

McEnany, Beyaz Saray'ın Kovid-19 konusunda "sürü bağışıklığı" yöntemini kullanmayı düşündüğü iddialarını ise "Beyaz Saray'da böyle bir şey hiç gündeme gelmedi." sözleriyle yalanladı.