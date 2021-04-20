  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Beyaz Saray'dan Moskova Büyükelçisi açıklaması
Dünya

Beyaz Saray'dan Moskova Büyükelçisi açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Washington'a gelen ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın yakın bir zamanda görevinin başında olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 22:32:00 -
Beyaz Saray'dan Moskova Büyükelçisi açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Washington ziyaretine ilişkin sorulan bir soru üzerine, "Sullivan'ın buraya gelmesinin nedeni ailesiyle görüşmek. Bir yıldır onlardan uzakta. Aynı zamanda Biden yönetimindeki yeni isimlerle de görüşecek. Yakında Moskova'ya dönecek" ifadelerini kullandı.

Sullivan'ın Biden ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulmasının ardından ise Psaki, "Biden'ın programında şu anda böyle bir görüşme görünmüyor. Sullivan genel olarak Dışişleri Bakanlığındaki yeni ekiple ve ulusal güvenlik ekibimizle görüşecek" yanıtını verdi.

Psaki, Minnesota eyaletinde, siyah Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasında ise Biden'ın jüri kararını etkilemek istemediğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Akıllı telefonu olan herkesin başına gelebilir
Teknoloji

Dikkat! Akıllı telefonu olan herkesin başına gelebilir

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde yolda yürüyen bir gencin çantasındaki akıllı telefon bir anda tutuştu. Olayın bataryadan kay..
TRT'den flaş karar! Uyanış Büyük Selçuklu...
Medya

TRT'den flaş karar! Uyanış Büyük Selçuklu...

TRT'nin başrol oyuncusu Ekin Koç'un koronavirüse yakalanması nedeniyle yayına ara veren dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm tarihi b..
Darbeci tuğgeneral koronadan öldü! Asıl hesap bundan sonra görülecek
Gündem

Darbeci tuğgeneral koronadan öldü! Asıl hesap bundan sonra görülecek

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerle birlikte harekete etmesi nedeniyle Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde tutuklu bulunan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay