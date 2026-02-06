  • İSTANBUL
Dünya Beyaz Saray’dan İran’a Umman uyarısı: "Başkan Trump’ın diplomasi dışında birçok seçeneği var"
Dünya

Beyaz Saray’dan İran’a Umman uyarısı: "Başkan Trump’ın diplomasi dışında birçok seçeneği var"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beyaz Saray’dan İran’a Umman uyarısı: "Başkan Trump’ın diplomasi dışında birçok seçeneği var"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Umman’da başlayacak tarihi nükleer müzakereler öncesi İran’a net bir mesaj gönderdi: "Diplomasi ilk seçenek ama tek seçenek değil." Trump’ın nükleer kapasitenin "sıfırlanması" konusundaki kararlılığını vurgulayan Leavitt, bölgedeki dev filoyu da hatırlattı.

ABD ile İran heyetlerinin 6 Şubat Cuma günü Umman’ın başkenti Muskat’ta nükleer pazarlık için bir araya geleceği kritik saatlerde, Beyaz Saray’dan tansiyonu yükselten bir açıklama geldi. Basın brifinginde konuşan Sözcü Karoline Leavitt, müzakerelerin Türkiye’den Umman’a alınma sürecine dair soruları yanıtlarken ABD’nin pozisyonunun değişmediğini vurguladı.

"DİPLOMASİ İLK SEÇENEK AMA SONUÇ BEKLİYORUZ"

Sözcü Leavitt, Trump’ın dış politika vizyonuna dair şunları söyledi: "Başkan, ister müttefiklerimiz ister düşmanlarımız olsun, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerinde her zaman diplomasiyi ilk seçenek olarak görmektedir. Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner, bu görüşmeler için Umman'a gidecekler ve sonuçlarını göreceğiz. Başkan, onlardan gelecek haberi bekleyecek." Beyaz Saray, Umman’dan çıkacak somut kararların Trump’ın bir sonraki hamlesini belirleyeceğini açıkça ifade etti.

HEDEF: NÜKLEER KAPASİTENİN SIFIRLANMASI

Müzakerelerin odağına dair Trump’ın beklentilerini de sıralayan Leavitt, tavizsiz bir duruş sergiledi: "Başkan'ın İran rejimine yönelik talepleri oldukça nettir ve nükleer kapasitenin sıfırlanması konusunda açık bir tavır sergilemiştir." Bu açıklama, Umman’daki masada uranyum zenginleştirmenin sadece sınırlandırılmasının değil, tamamen ortadan kaldırılmasının talep edileceğini teyit etti.

MASADAKİ ASKERİ SEÇENEK: "BÜYÜK BİR FİLOMUZ VAR"

Beyaz Saray Sözcüsü, müzakereler sürerken Tahran yönetimine elindeki diğer kartları da hatırlattı: "Bu müzakereler sürerken İran rejimine Başkan'ın diplomasi dışında birçok seçeneği olduğunu da hatırlatmak isterim." Bu sözler, Trump’ın kısa süre önce sarf ettiği; "İranlılar bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var" şeklindeki askeri tehdidini bir kez daha gündeme taşıdı.

 

1
Yorumlar

Yorumlar

şizifren

abd israil avrupa islama karşı nokta....bu sacaş çikarsa ve uzun surerse dunya karışır afganistanı pakistanıi hindistanı çini rusyası karışır hiç beklenmedik şeyler oluşur....butun anlatınlar. boşa çıkar..abd israilin köpeği bu uçaklar gemiler bu bölgedeki butun ülkelere gözdağı....israil savaş isteyen şeytan
x

