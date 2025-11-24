Beyaz Saray’dan Cenevre mesajı: Ukrayna, barış taslağının çıkarlarına uyduğunu bildirdi

ABD yönetiminin öncülük ettiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme amaçlı barış planı görüşmeleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde verimli bir şekilde devam ediyor. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Ukraynalı heyetle bir araya geldiği belirtildi. Toplantının kapsamlı geçtiği vurgulanırken, Ukrayna heyetinin, güvenlik garantileri, altyapı koruması, uzun vadeli ekonomik kalkınma ve siyasi egemenlik gibi kritik konuların taslakta yer almasından memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Beyaz Saray, İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin açıklama yayımladı.

ABD: UKRAYNA İLE MUTABAKAT YAKIN

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in, Ukraynalı heyetle barış anlaşması taslağının son halini gözden geçirdiği bilgisine yer verildi.

Toplantının kapsamlı ve verimli geçtiği belirtilen açıklamada, Ukrayna heyetinin, güvenlik garantileri, uzun vadeli ekonomik kalkınma, altyapı koruması, seyrüsefer özgürlüğü ve siyasi egemenlik gibi tüm temel endişelerinin toplantı sırasında kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Ukraynalı yetkililerin, revizyon ve açıklamalar doğrultusunda mevcut taslağın ulusal çıkarlarını yansıttığını, temel stratejik ihtiyaçlarının karşılandığını, Ukrayna'nın kısa ve uzun vadeli güvenliğini koruyacak güvenilir ve uygulanabilir mekanizmalar içerdiğini belirttiği aktarıldı.

Her iki tarafın da kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, anlaşmaların nihai halini alması için istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.