Dünya Beyaz Saray’dan Cenevre mesajı: Ukrayna, barış taslağının çıkarlarına uyduğunu bildirdi
Dünya

Beyaz Saray’dan Cenevre mesajı: Ukrayna, barış taslağının çıkarlarına uyduğunu bildirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beyaz Saray’dan Cenevre mesajı: Ukrayna, barış taslağının çıkarlarına uyduğunu bildirdi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabaları kapsamında Cenevre'de yapılan barış planı görüşmelerine dair Beyaz Saray'dan olumlu açıklama geldi. Ukraynalı yetkililerin, güvenlik garantileri, ekonomik kalkınma ve siyasi egemenlik gibi tüm temel endişelerinin ele alındığı taslağın, ulusal çıkarlarını yansıttığı ve uygulanabilir mekanizmalar içerdiği kanaatinde olduğu bildirildi.

ABD yönetiminin öncülük ettiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme amaçlı barış planı görüşmeleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde verimli bir şekilde devam ediyor. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Ukraynalı heyetle bir araya geldiği belirtildi. Toplantının kapsamlı geçtiği vurgulanırken, Ukrayna heyetinin, güvenlik garantileri, altyapı koruması, uzun vadeli ekonomik kalkınma ve siyasi egemenlik gibi kritik konuların taslakta yer almasından memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Beyaz Saray, İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin açıklama yayımladı.

ABD: UKRAYNA İLE MUTABAKAT YAKIN

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in, Ukraynalı heyetle barış anlaşması taslağının son halini gözden geçirdiği bilgisine yer verildi.

Toplantının kapsamlı ve verimli geçtiği belirtilen açıklamada, Ukrayna heyetinin, güvenlik garantileri, uzun vadeli ekonomik kalkınma, altyapı koruması, seyrüsefer özgürlüğü ve siyasi egemenlik gibi tüm temel endişelerinin toplantı sırasında kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Ukraynalı yetkililerin, revizyon ve açıklamalar doğrultusunda mevcut taslağın ulusal çıkarlarını yansıttığını, temel stratejik ihtiyaçlarının karşılandığını, Ukrayna'nın kısa ve uzun vadeli güvenliğini koruyacak güvenilir ve uygulanabilir mekanizmalar içerdiğini belirttiği aktarıldı.

Her iki tarafın da kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, anlaşmaların nihai halini alması için istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

1
Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı
Yerel

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler dahil olmak üzere araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 10 kişi yarala..
Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi
Dünya

Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi

Avusturya, 12 bin Müslüman kız öğrenciye başörtüsü yasağı getirmeye hazırlanıyor. Ahlaksız Hristiyan Bakan ırkçı yaklaşımını sürdürüyor. ..
İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler..
