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Beyaz Saray'dan açıklama: Kararımızı açıklayacağız

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Türkiye’de yaptığı temaslar hakkında Başkan Donald Trump’ı bilgilendirdiğini hatırlatarak, “Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız.” dedi.

30 Ekim 2018 Salı 07:00
Beyaz Saray'dan açıklama: Kararımızı açıklayacağız

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, düzenlediği basın toplantısında, Suudi  Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda  Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın  öldürülmesiyle ilgili  açıklamalar yaptı.

Sanders, “Başkan, ülke dışında istihbarat toplamak amacıyla yaptığı görüşmeler sonrasında CIA Direktörü Gina Haspel’le geçen hafta görüştü ve şu anda  hükümet farklı seçenekleri değerlendiriyor. Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız.” şeklinde konuştu.

 

Sözcü Sanders, CIA Direktörü Haspel’in Türkiye’de gerçekleştirdiği  temaslar sırasında "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinleyip  dinlemediği" hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 07:00
  1. İstanbul
  2. beyaz saray
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. DÜNYA Haberleri

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