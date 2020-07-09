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Dünya

Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı

Beyaz Saray'da pazartesi günü ve dün düzenlenen basın brifinglerine katılan bir muhabirde koronavirüs tespit edilmesi paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 22:40:00 -
Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı

ABD'de vaka sayıları son günlerde rekor seviyeye ulaşırken, Beyaz Saray basın ekibinde de Kovid-19 alarmı verildi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, pazartesi ve çarşamba günü düzenlenen basın brifinglerine katılan bir muhabirin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Söz konusu muhabirin kimliği saklı tutulurken, bu kişinin Beyaz Saray'da bulunduğu sürede maske taktığı ve hastalık belirtisi göstermediği aktarıldı.

Beyaz Saray'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sadece belirli basın kuruluşlarında çalışan muhabirlerin yerleşkeye girmesine izin veriliyor ve yerleşkeye gelen muhabirlere günlük olarak Kovid-19 testi yapılıyor.

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