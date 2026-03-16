Beyaz Saray'da kanser teşhisi! Trump'ın özel kalemi Wiles hastalıkla boğuşurken koltuğunu bırakmıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalemi Susie Wiles'a (68) kanser teşhisi konduğunu ve Wiles'ın tedavisine devam ederken görevini de sürdüreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun yıllardır kendisiyle birlikte çalışan Özel Kalemi Wiles'a erken dönem meme kanseri teşhisi konduğunu duyurdu.

Trump, açıklamasında, "Susie Wiles, olağanüstü bir özel kalem, harika bir insan ve tanıdığım en güçlü kişilerden biri, ancak ne yazık ki kendisine erken evre meme kanseri teşhisi kondu ve beklemek yerine bu mücadeleye hemen girişmeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

Wiles'ın bir yandan tedavisine devam ederken, diğer yandan Beyaz Saray'da özel kalemlik görevini sürdüreceğini belirten Trump, bundan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.