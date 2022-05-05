  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Beyaz Saray'da görev değişimi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti
Dünya

Beyaz Saray'da görev değişimi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin 13 Mayıs’ta görevinin sona ermesinin ardından Psaki’den boşalan koltuğa Karine Jean-Pierre’in geçeceğini duyurdu. Jean-Pierre, söz konusu göreve getirilen ilk siyahi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 23:48:00 -
Beyaz Saray'da görev değişimi! ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin 13 Mayıs’ta görevinin sona ermesinin ardından Psaki’den boşalan koltuğa Karine Jean-Pierre’in geçeceğini duyurdu. Jean-Pierre, söz konusu göreve getirilen ilk siyahi oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, 13 Mayıs’ta görevinden ayrılacak olan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin yerine Beyaz Saray Baş Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre’i atadığını duyurdu. Jean-Pierre, söz konusu göreve getirilen ilk siyahi oldu. Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Karine Jean-Pierre'nin bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Jill ve ben Karine'i uzun zamandır tanıyor ve saygı duyuyoruz. O benim ve yönetimim için güçlü bir ses olacak” dedi.

Psaki’ye teşekkür eden Biden, "Jen Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasında nezaket, saygı ve terbiye standardını belirledi. Çıtayı yükselttiği, Amerikan halkıyla doğrudan ve dürüst bir şekilde iletişim kurduğu ve bunu yaparken mizah anlayışını koruduğu için Jen'e teşekkür etmek istiyorum. Jen'e ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Psaki’nin MSNBC’de işe gireceği iddia edilmişti

Beyaz Saray Sözcüsü olarak 1 yıldan fazla süredir görev alan Psaki’nin, geçtiğimiz ay birçok medya kuruluşu tarafından görevinden ayırılarak ABD merkezli MSNBC kanalında işe gireceği iddia edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay