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Dünya Beyaz Saray'da gizemli rahatsızlık! Arkasında sonik saldırı mı var?
Dünya

Beyaz Saray'da gizemli rahatsızlık! Arkasında sonik saldırı mı var?

ABD, arkasında sonik saldırı iddiasının olduğu 'Havana sendromu'nun ABD topraklarında da rastlandığını açıkladı. Beyaz Saray yetkililerini hedef alan gizemli rahatsızlığın araştırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 17:52:00 -
Beyaz Saray'da gizemli rahatsızlık! Arkasında sonik saldırı mı var?

ABD yetkilileri, arkasında sonik saldırı iddiasının olduğu 'Havana sendromu'nun ABD topraklarında da rastlandığını açıkladı. Beyaz Saray yetkililerini hedef alan gizemli rahatsızlığın araştırıldığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, ilk defa 2016 yılında Küba'da görev yapan diplomatlarda görülen ve "Havana sendromu" olarak isimlendirilen gizemli rahatsızlığa, ABD topraklarında da rastlandı.

Kişilerde baş dönmesi (vertigo) ve uykusuzluk (insomniya) gibi semptomlara yol açan hastalığın, Beyaz Saray'ın Ellipse adlı kısmında görev yapan bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisini etkilediği bildirildi.

Bir başka vakaya da Virginia eyaletinde, köpeğiyle yürüyen başka bir Beyaz Saray yetkilisinde rastlandığı belirtildi.

CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD kamu görevlilerinin sağlığının kendileri için öncelik olduğunu ve söz konusu vakaların detaylıca araştırıldığını söyledi.

Ayrıca haberde, Pentagon'un bahse konu olaylar hakkında bu ay başında Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerini bilgilendirdiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı ileri sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

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Yorumlar

Zekeriya gökçe

Bir adam abd de gündüz çalışıyor gece hayatı disko misli içki... elbetteki adamın başı dönecek. Baydın saldırmıştır
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