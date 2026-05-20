Beyaz Saray’da da kulağına sıkmıştı! Trump, 'Seninki bitmiştir şimdi' diyerek Şara’ya iki şişe parfüm gönderdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği parfüm hediyesini ve özel notu sanal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Şara, Trump'ın kendisine gönderdiği iki adet parfüm ile Beyaz Saray antetli bir notun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şara paylaşımında, Trump'ı etiketleyerek, "Bazı görüşmeler iz bırakır; bizimkisi görünüşe göre bir koku bıraktı. Cömertliğiniz ve bu değerli hediyeyi tazelediğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. O görüşmenin ruhunun Suriye ile ABD arasında daha güçlü bir ilişkiyi şekillendirmeye devam etmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Şara'nın paylaştığı fotoğrafta yer alan Beyaz Saray logolu özel notta ise Trump'ın, "Ahmed, sana bu harika parfümü verdiğimde dünya bizi konuşmuştu. Bitmiş olma ihtimaline karşı yenilerini gönderiyorum" şeklinde bir mesaj yazdığı ve notu bizzat imzaladığı görüldü.