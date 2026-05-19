Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Londra merkezli The Economist'te yazısı yayımlandı. Özel, yazısında Macaristan ile Türkiye arasındaki en büyük farkın muhalefete yönelik yargısal baskının boyutu olduğunu belirterek, yolsuzluktan tutuklanan cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nun durumuna dikkat çekti. Özel "Magyar Macaristan’da seçimlere katılabildi ve kazanabildi. Ama bizim cumhurbaşkanı adayımız bir yılı aşkın süredir parmaklıklar ardında. (...)” dedi.

ERDOĞAN OTORİTERLEŞTİ

“Özel'in yazdığı yazının tamamı şöyle: "Türkiye dahil Avrupa genelindeki demokratlar, Macaristan’da yapılan son seçimlerde seçmenlerin Viktor Orban’ı reddetmesiyle umutlandı. Orban’ın başbakan olarak uzun görev süresi, “illiberal demokrasi” kavramı için bir vaka analizi haline gelmişti. Seçimler yapılıyordu ancak seçimi çevreleyen ekosistem istikrarlı bir şekilde bükülmüştü: Medya tek tipleştirilmiş, mahkemeler kısıtlanmış, sivil toplum baskı altına alınmış ve ekonomik güç siyasi sadakatle birleştirilmişti. Bu durumun büyük bir kısmı Tuna Nehri'nin çok ötesinde de karşılık buluyor. Türkiye de giderek artan bir şekilde özgürlükçü olmayan bir liderliğe ve rekabetçi demokratik alanın kademeli olarak daralmasına tanık oldu. Ülkenin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2003 yılında halk desteği ve güçlü bir demokrasi söylemiyle iktidara geldi. Ancak zaman geçtikçe daha da otoriterleşti: Medyayı kontrol altına aldı, sadık iş ağları kurdu, sivil toplumu susturdu ve yargıyı, muhalefete karşı bir silah olarak kullandı.”

CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ ASILSIZ İDDİALARLA HAPSE ATILDI

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın bizzat seçtiği belediye başkanı adaylarını 2019’da (iki kez) ve 2024’te yeniden mağlup etti ve Erdoğan’ın kendisine karşı yarışmaya hazırlanıyordu. Bu seçim başarısı nedeniyle yolsuzluk, casusluk ve terör örgütlerine yardım etme suçlamalarıyla hapse atıldı. Erdoğan şimdi partimi felç etmek ve kontrol edebileceği bir muhalefet yaratmak amacıyla uydurma davalarla partimin belediye başkanlarına saldırıyor. 2024’ten bu yana yaklaşık 25 CHP’li belediye başkanı tutuklandı, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi ve yargısal ile idari tedbirlerle fiilen görevden uzaklaştırıldı.”

RİSK DAHA YÜKSEK, KOŞULLAR DAHA ÇETİN

“AK Parti’nin hedefi muhalefeti tamamen yok etmek değil, onu ehlileştirmek. Muhalefetin seçimlerde yarışmasına ve hatta büyük şehirleri yönetmesine izin verirken, onu giderek daralan sınırlar içinde hareket etmeye zorlamak. Türkiye’deki demokrasi mücadelesi Macaristan’dakinden çok daha zor. Bu sadece Türkiye’nin AB’nin kurumsal çerçevesinin dışında olmasından değil, aynı zamanda daha büyük, daha karmaşık ve jeopolitik kırılma hatlarıyla kesişmiş olmasından kaynaklanıyor. Riskler daha yüksek ve koşullar daha çetin. Magyar Macaristan’da seçimlere katılabildi ve kazanabildi. Ancak bizim cumhurbaşkanı adayımız bir yılı aşkın süredir parmaklıklar ardında.”