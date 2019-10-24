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Beyaz Saray yetkilisinden 'Suriye'de etnik temizlik' iddialarına yalanlama

ABD'li üst düzey yetkili, Suriye'de "etnik temizlik" yapıldığı iddialarını yalanlayarak, "Şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz." açıklamasında bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 07:29
Beyaz Saray yetkilisinden 'Suriye'de etnik temizlik' iddialarına yalanlama

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecileri telekonferans yöntemiyle Suriye konusunda bilgilendirdi. 

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşmanın uygulanmasından memnuniyet duyduğunu belirten yetkili, "Bir NATO üyesi olan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz. Aynı şekilde Kürtler ile de iyi ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Bölgedeki sivillerin ve dini azınlıkların korunması için Türkler, Kürtler ve diğer müttefiklerimiz ile çalışacağız." ifadesini kullandı.

Suriye'de DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma ihtimaline karşı petrol bulunan alanlarda bir miktar asker bırakacaklarını ifade eden yetkili, "En nihayetinde Trump yönetiminin amacı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çıkarmak. Bunun bir gün olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de ne kadar asker bırakılacağını söylemedi

Yetkili, Suriye'de ne kadar asker bırakılacağına ilişkin bir soru üzerine ise bu konunun muhatabının ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) olduğunu belirterek net bir sayı vermekten kaçındı.

Türkiye ile Rusya arasında dün varılan mutabakata ilişkin ise yetkili, "Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşma bu iki ülke arasında. Bizim burada bir rolümüz yok. Türkler ile Tel Abyad ile Rasulayn arasında M4 kara yoluna kadar olan bölge üzerinde çalıştık ve bu bölgeyi başarılı bir şekilde tahliye ettik." diye konuştu.

Yetkili, Türkiye'ye yönelik "etnik temizlik" iddialarını ise "Şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz." yanıtını vererek yalanladı.

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen yetkili, "Türkiye çok önemli bir ülke, bu ülkenin yaklaşık 90 milyon nüfusu var. Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumda. Türkiye'de birçok Amerikan, binlerce ABD askeri var. ABD herkesle iyi ilişkiler kurmak istediğini söylüyor. Biz tabii ki Türkiye ile de iyi ilişkiler istiyoruz." ifadesini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 07:29
  1. ABD
  2. Beyaz Saray
  3. suriye
  4. Anadolu Ajansı

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