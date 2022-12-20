Beyaz Saray ve Buckıngham Sarayı’nın ihtiyacını Türklerden

Yeni Akit Ankara

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır ŞAHİN: “GEEM Derneği olarak Ülkemize ve sektörümüze hizmet için kurulduk. Cam, porselen, seramik, metal, plastikten üretilen ev, mutfak, ev aksesuarları ve dekoratif eşyaları, ev tekstili, elektrikli ev eşyaları, hediyelik eşyaların otel restoran gibi profesyonel alanlardaki eşyaların ve sofra eşyalarının dahil olduğu bir üye portföyüne sahibiz. Öncelikli hedefimiz; sektör mensuplarını birleştirici unsur olmak. İhracat menzilimizi genişletmek, yerli üretim ve markalarımızın alanını büyütmek, katma değerli ve markalı ihracatı geliştirmek, yerli marka değeri oluşturmak. Ülkemizin tanıtımına her anlamda her operasyonda katkı sunmayı ilke edindik . Türkiye ve Türk ürünü algısı yaratmanın azmindeyiz.

İhracat birim fiyatı artışı ile 3. sıraya yerleşeceğiz

Ev ve mutfak eşyaları sektörü 2022 yılını ilk 5 ay 1.42 milyar dolar ihracat ve yüzde 4.5'lik bir büyüme ile kapattı. Önümüzdeki dönem sektöre seviye atlatabilecek en önemli adım ise birim ihracat değerinin yukarıya çekilmesi olarak görülüyor. Birim/kilogram başına ihracat değerimiz şu an 3.7 dolar seviyelerinde. İhracat birim fiyatını 5 doların üzerine çıkarılması ve ihracat miktarının korunarak birim ihracat değerinin bu seviyenin üzerine taşıyarak ilk 3 ihracatçı ülke arasında yerimizi sabitleyebiliriz.

İlerde Beyaz Saray ve Buckingham Sarayı'nda ihtiyacı Türk markaları karşılayacak!

Dünya gelecekte daha niş daha tasarım daha kişiselleştirilmiş daha marka odaklı ürün tercihlerinde bulunacağından buraya odaklanmalıyız. Daha niş alanlarda daha akıllıca üreterek kendimize farklı rekabet alanı yaratmalıyız. Göreceksiniz yakın gelecekte fırsatları değerlendirerek dünyanın önde gelen ev ve yaşam alanlarında olacağız. Beyaz Saray’da Buckingham Sarayı’nda ihtiyacı Türk markaları karşılayacak. Uluslararası arenada kabul gören yurt dışı fuarlarında katılımcı oranı en yüksek ülkelerden biri olduğumuzu ve sürekli ilk 3 arasında yer aldığımızı biliyor musunuz? Bu yıl gerçekleştirilecek Ambiyans Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı; zincir mağazalar, e-ticaret firmaları, profesyonel satın alma heyetleri, Horeca, bağımsız perakendeciler, toptancı ve perakendeci kuruluşlar, uluslararası ticaret firmaları, catering ve organizasyon şirketleri, bayi ve distribütörler gibi pek çok sektör için yeni iş ve iş birliği fırsatları sunacak. GEEM Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak bizler Ambiyans Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda yer alacağız ve destekleyeceğiz. Bu güç birliği yerli üreticilerimiz ve markalarımızın yurtdışı bağlantıları için de önemli bir adım olacak.” Diye konuştu.

Hep birlikte gücümüzü birleştirdik

Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan TIRAŞ: “Organize ettiğimiz fuarlar, Dünya fuarları arasında ilk üçte yer alıyor. Öncelikli hedefimiz; Dünya’nın dört bir yanından profesyonel satın alma yetkilileri ile kanaat önderlerinin ziyaret edeceği “İhracat Platformu ve Merkezi” oluşturmak. Bu strateji kapsamında yerli üretimin artırılması teşvik edilecek ve markalar da uluslararası pazarlar ile buluşma fırsatı yakalayacak. Ayrıca, Türkiye’de üretim yapan yerli ve yabancı küresel markaların yanı sıra ürün ve teknolojileriyle dış pazarlardan pay almayı hedefleyen işletmeler için de önemli fırsatlar oluşturacağız. 100 bin metrekarelik alanda düzenleyeceğimiz fuara, 400’den fazla seçkin katılımcı ve yönetici, 20 binden fazla yerli ve 5 binden fazla yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle global arenada Türk markalarının önemi her geçen gün artıyor. Son yıllarda büyüme gösteren ihracat oranlarına destek amaçlı Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı kapsamında özel bir ihracat ekibi kuruldu. Ambiyans Fuarcılık olarak, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olması sebebiyle Türk üreticilerini desteklemek adına Dünya’da ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Eylül ayındaki fuara katılım gösterecek markalara Mart ayındaki fuar için ücretsiz katılım imkanı sağlayacağız.40 kişiden oluşan ekip; fuara katılacak markaların yurtdışı bağlantılarını sağlayacak, aynı zamanda yurtdışından hedef pazarda yer alan firmaların da fuara katılarak Türk markaları ile işbirlikleri oluşturmasına zemin hazırlayacak. Sektörün önemli kuruluşlarından olan GEEM Derneği ile işbirliği oluşturduk. Hep birlikte gücümüzü birleştirip Türk markalarını dünyaya tanıtacağız” ifadelerini kullandı.