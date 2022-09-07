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Dünya Beyaz Saray: Rusya, Kuzey Kore'den milyonlarca silah almış olabilir
Dünya

Beyaz Saray: Rusya, Kuzey Kore'den milyonlarca silah almış olabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, Rusya'nın Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve topçu mermisi almış olabileceğini, ancak bu silahların sahada kullanılmaya başlandığına dair henüz bir ibare olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 09:48:00 -
Beyaz Saray: Rusya, Kuzey Kore'den milyonlarca silah almış olabilir

John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirleri ile yaptığı toplantıda ABD'nin dış politikasını değerlendirdi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sattığı iddialarını doğrulayan Kirby, "Bize göre bu satışın içinde milyonlarca roket ve topçu mermisi var. Bu satışın tamamlanıp bu silahların sahada kullanılmaya başladığına dair ise henüz bir ibare yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, söz konusu satın alımın Rusya'nın Ukrayna savaşı konusunda ne kadar "umutsuz ve çaresiz" olduğunun bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin'in Rusya konusundaki tutumuna da değinen Kirby, "Çin'in Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiğine ilişkin bir işaret görmedik." diye konuştu.

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