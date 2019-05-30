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Beyaz Saray önünde hareketlilik!

ABD'de, dün Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:43
Beyaz Saray önünde hareketlilik!

ABD'de, dün Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, dün Washington'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta kendini ateşe veren Arnav Gupta'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 21:43
  1. ABD
  2. Beyaz Saray
  3. Ellipse Parkı
  4. Washington

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  • cobbaracobbara13 sa önce
    #hepimizarnavguptayiz

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