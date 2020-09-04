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Aktüel Beyaz Saray: Kosova ve Sırbistan liderleri, Başkan Donald Trump'ın da katıldığı törende "İki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasını imzaladı.
Aktüel

Beyaz Saray: Kosova ve Sırbistan liderleri, Başkan Donald Trump'ın da katıldığı törende "İki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasını imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:58:44 -
Beyaz Saray: Kosova ve Sırbistan liderleri, Başkan Donald Trump'ın da katıldığı törende "İki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasını imzaladı.
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