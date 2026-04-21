Beyaz Saray karışık! Bir bakan daha gidiyor

ABD yönetiminde dikkat çeken bir görev değişikliği yaşanıyor. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer’in özel sektörde başka bir pozisyon üstlenmek üzere görevinden ayrılacağını açıkladı.

Cheung’un sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Chavez-DeRemer’in görev süresi boyunca Amerikan işçilerine yönelik politikalar konusunda önemli bir performans ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, bakanın hem adil çalışma uygulamalarının hayata geçirilmesinde hem de çalışanların yeni beceriler kazanmasına yönelik adımlarda etkili rol oynadığı vurgulandı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Cheung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Cheung, Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'in özel sektörde bir pozisyon almak üzere görevden ayrılacağını belirterek, Keith Sonderling'in Çalışma Bakan Vekili olarak görevi üstleneceğini ifade etti.

Cheung, "(Chaavez-DeRemer) Amerikan işçilerini koruyarak, adil çalışma uygulamalarını hayata geçirerek ve Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmek için ek beceriler kazanmalarına yardımcı olarak görevinde olağanüstü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.