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Dünya Beyaz Saray, herkesi şok eden açıklamalarda bulundu: Ukrayna Ordusuna kötü haber! Son yardım olacak, para bitti!
Dünya

Beyaz Saray, herkesi şok eden açıklamalarda bulundu: Ukrayna Ordusuna kötü haber! Son yardım olacak, para bitti!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 23:37:00 -
Beyaz Saray, herkesi şok eden açıklamalarda bulundu: Ukrayna Ordusuna kötü haber! Son yardım olacak, para bitti!

Ukrayna devleti yeni bir yardım paketi beklerken Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den ezber bozan açıklamalar peş peşe geldi!

Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin bu ay sonunda Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketi açıklayacağını, kaynakların tükenmesi nedeniyle bunun son paket olacağını söyledi.

CNN'in haberine göre Kirby, "Bütçedeki para tükendi. Kongrenin acilen harekete geçmesine ihtiyacımız var" dedi.

Eylül ayının sonundan bu yana ABD Kongresi, Ukrayna'ya ve Washington'un İsrail dahil diğer yabancı müttefiklerine yardım etmek için fon tahsisi konusunda anlaşmaya varamadı. Biden ve Demokratlar, 61 miyar doları Ukrayna'ya olmak üzere 106 milyar dolar tahsis edilmesini istiyor. Kongre ile Biden yönetimi arasında pazarlıklar sürüyor. Beyaz Saray, ek fon tahsis edilmediği takdirde Ukrayna'ya yönelik paranın 2023 yılı sonundan önce tükeneceği konusunda defalarca uyardı.

 
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