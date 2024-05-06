Beyaz Saray Gazze'de ateşkes süresini açıkladı! Seçim hamlesi mi?

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İsrail ile Hamas arasındaki ateşin en az 6 haftalık olması gerektiği ifade edildi.

Ateşkesin süresi dikkat çekici

Kasım ayında yapılması planlanan ABD Başkanlık seçimlerinin bu ateşkeste etkili olduğu düşünülüyor. ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de yapılan katliamdan sorumlu tutuluyor. 6 aylık süre ise ABD'deki Başkanlık seçiminin sona erdiği zaman bitiyor.