Beyaz Saray Gazze'de ateşkes süresini açıkladı! Seçim hamlesi mi?
ABD'de kasım ayında gerçekleşmesi beklenen seçimler öncesi ABD Başkanı Joe Biden, katil İsrail'den dolayı puan kaybettiği için ateşkes istiyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İsrail ile Hamas arasındaki ateşin en az 6 haftalık olması gerektiği ifade edildi.
Ateşkesin süresi dikkat çekici
Kasım ayında yapılması planlanan ABD Başkanlık seçimlerinin bu ateşkeste etkili olduğu düşünülüyor. ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de yapılan katliamdan sorumlu tutuluyor. 6 aylık süre ise ABD'deki Başkanlık seçiminin sona erdiği zaman bitiyor.
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