  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beyaz Saray, 5 ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşündüğünü açıkladı
Aktüel

Beyaz Saray, 5 ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşündüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 05:52:39 -
Beyaz Saray, 5 ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşündüğünü açıkladı

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, üçü Orta Doğu'dan, ikisi ise bölge dışından olmak üzere beş ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows, Trump'ın seçim kampanyası için gittiği Wisconsin eyaletinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Meadows, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının önemine değinerek, "5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi ciddi şekilde düşünüyor, bunların üçü bölgeden, ikisi ise bölge dışından." değerlendirmesini yaptı.

Meadows ülke ismi açıklamaktan kaçındı.

- Trump, BM konuşması için New York'a gitmeyecek

Öte yandan Meadows, Trump'ın salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri kapsamındaki konuşmasını yapmak üzere New York'a gitmeyeceğini belirtti.

Meadows, Trump'ın BM konuşmasını Washington'da kalıp Beyaz Saray'dan yapacağını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılki BM Genel Kurul toplantıları büyük oranda sanal gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi
Dünya

Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren Amerika Birleşik Devletleri, F-35'leri üretimini yapmakta güçlük çekiyor
Avrupa'yı ‘Osmanlı’ korkusu sardı: Eski imparatorluklar yeniden kuruluyor
Dünya

Avrupa'yı ‘Osmanlı’ korkusu sardı: Eski imparatorluklar yeniden kuruluyor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşu Avrupa’nın dengesini bozdu. Akdeniz’deki gerilimle ilgili konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ..
Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği
Medya

Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği

Oyuncu Hazal Kaya, son yıllarda kokuşmuş magazin medyası sayesinde adını sıkça duyuran ve yaptırdığı ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Sel..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı