Beyaz saçları yok ediyor! Anneanne yöntemi karışım tarifi: Öncesi duruma dönelim! Öyle bir şey ki, çok iş yok

Erken beyazlayan saç, melanin adlı saça rengini veren pigmentin üretimindeki düşüşün sinyalidir. 45 yaşın üstündeki nüfusun %50’sinin erken beyazlayan saçtan muzdarip olduğu belirlenmişken, üç kadından sadece biri saçlarını o halde bırakıyor.

Bir sağlık problemi olmamasına rağmen, çoğu kişi beyaz saçların görünümünü gizlemeyi ve doğal rengini daha fazla muhafaza etmeyi tercih eder. Patates kabuğunda bulunan sıvı, saçı doğal yoldan nemlendirmek ve koyulaştırmak için en geleneksel yollardan biridir.

Bu sıvı, saçınızı güçlendirirken daha yoğun bir renk veren önemli vitaminleri ve mineralleri içerir.

Malzemeler:

4 Patatesin kabuğu

2 Litre su

Yapılışı:

Patates kabuklarını büyük bir tencereye iki litre su ile birlikte koyun. 25 dakika boyunca orta ateşte kaynatın, sonra dayanılacak sıcaklığa gelene kadar soğumasını bekleyin. Sıvıyı süzerek ayırın ve uygulama için bir cam saklama kabına alın.

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Uygulanışı

Saçlarınızı her zamanki gibi durulayın ve patates suyunu nazik bir masaj ile uygulayın. Kolay olması için sprey şişesine koyup uygulayabilirsiniz, sonra 20 dakika kalmasına izin verin. Bol su ile durulayın ve bunu haftada üç kez kullanın.