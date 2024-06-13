Beyaz saçları yok ediyor! 15 dakikada hazır: En doğal çare! Sen de başını yıka çık! Mutlaka bunu tüketin

Beyaz saçlar yaş ilerledikçe ortaya çıkan normalize bir durum olsa da birçok kişi rahatsız olabiliyor. Diğer yandan tercih edilen domates yöntemi, saçları koyulaştırmak için çok etkili olabiliyor.

HEM KIRIK OLMASINI ENGELLİYOR HEM BEYAZ SAÇLARA SON VERİYOR!

İşte çürük domateslerden elde edilenÇürük domates kullanarak beyaz saçlarınıza karşı harika bir kür elde edebilirsiniz. Çürük olması, işlevini tamamen yitirdiği anlamına gelmiyor. Bu meyve saç köklerinin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Çürüyen veya arta kalan domatesleri çöpe atmak yerine saçlarınız için kullanabilirsiniz. Özellikle C ve E vitamini bulunduran domates, kökteki hücrelerin yenilenmesi için gerekli. Saçlarınızda etkili olmayan kozmetik ürünler yerine doğal yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

Çürük domates ile beyazlayan saçları koyulaştırmak istiyorsanız ilk işe domateslerin çürük kısımlarını kesmekle başlayın. Ardından miksere ekleyip bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Son olarak püre haline gelen bu karışıma pirinç unu ilave edin.

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Tamamen karışan domates kürünü yağlı ve kirli olan saçlara uygulayıp saç bandı takabilirsiniz. 30 dakika beklettikten sonra ılık su kullanarak durulamalısınız. Bu yöntemi haftada bir defa uygulayabilirsiniz.

Beyaz saçlara neden olan köklerin sayısı bu şekilde azalabilir. Domates sayesinde pigment yenilenmesi gerçekleşir ve saçlar koyulaşmaya başlayabilir. Bu nedenle çürük domatesleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca domatesin içerdiği E vitamini ve proteinler, saç tellerinin yapısını güçlendirir ve kırılmaları önler. Ayrıca saç derisindeki yağ üretimini dengede tutmak için domatesi deneyebilirsiniz. Özellikle boyalı saçlarda domatesin besleyici etkisi saç renginin solmasını önleyebilir.