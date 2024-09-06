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Kadın - Aile Beyaz saçlar... Stres saç beyazlatıyor: Saçın beyazlamasının 6 nedeni... Daha önce duydunuz mu?
Kadın - Aile

Beyaz saçlar... Stres saç beyazlatıyor: Saçın beyazlamasının 6 nedeni... Daha önce duydunuz mu?

Yeniakit Publisher
2024-09-06 20:01:00 - 2024-09-06 20:27:29
Beyaz saçlar... Stres saç beyazlatıyor: Saçın beyazlamasının 6 nedeni... Daha önce duydunuz mu?

Yaşlanma belirtisi olarak bilinen beyaz saçlar: Saç beyazlaması biyolojik ve çevresel faktörlere göre her bireyi farklı yaşlarda etkiliyor.

Saçların beyazlamasının genetik, yaşlanma, stres, beslenme eksiklikleri, sigara kullanımı ve otoimmün hastalıklar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabildiğini belirten İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Bu süreci yavaşlatmak ve sağlıklı saçlara sahip olmak için beslenmeye dikkat edilmeli, sigaradan uzak durulmalı, stres iyi yönetilmeli ve saç sağlığına özen gösterilmeli” dedi.

Prof. Dr. Nevrez Koylan, saçların beyazlanmasının 6 nedenini paylaştı:

1. Genetik faktörler

Saçların beyazlama nedenleri arasında bulunan en belirleyici faktörlerden biri genetiktir. Aile geçmişinizde erken yaşta saçları beyazlayan bireyler varsa, sizin de saçlarınızın erken yaşlarda beyazlama olasılığı yüksektir.

2. Yaşlanma

Saç beyazlamasının en yaygın nedenlerinden bir diğeri yaşlılıktır. Yaş ilerledikçe melanosit hücreleri daha az melanin üretir ve bu da saçların beyazlamasına neden olur.

3. Stres
Yüksek düzeyde stres saçların beyazlanmasını hızlandırabilir. Stres, vücutta serbest radikallerin artmasına neden olur ve bu da melanosit hücrelerinin zarar görmesine yol açar.

4. Beslenme ve vitamin eksiklikleri

Yetersiz beslenme ve bazı vitaminlerin eksikliği saçların beyazlanmasını artırabilir. Özellikle B12 vitamini, bakır ve demir eksiklikleri bu süreci hızlandırabilir.

5. Sigara kullanımı

Sigara kullanımı saçların erkenden beyazlamasına neden olabilir. Sigara, vücutta oksidatif strese neden olarak melanosit hücrelerine zarar verir.

6. Otoimmün hastalıklar

Bazı otoimmün hastalıklar da saçlarda beyazların artmasına yol açabilir. Örneğin vitiligo ve alopesi areata gibi hastalıklar, melanosit hücrelerinin yok olmasına yol açar.

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