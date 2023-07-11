Beyaz saçlar için özel karışım: Saç hakkında eşi benzeri görülmemiş yapılan o tarif! Kimse bilmiyor

Beyaz saçlara çözüm: Beyaz saç tekrar siyahlaşır mı? Evet! Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır, En iyi beyaz saç kapatıcılar, Genelde yaşlılığı çağrıştıran beyaz saçlar, erken yaş dönemlerinde de görülebilir. Genetik faktörler, stres, dengeli beslenmeme, gizli şeker, kan şekeri düşüklüğü, D vitamini eksikli, tiroid hastalıkları gibi nedenlerden dolayı ilk başlarda kafanın ön kısmında başlayan beyaz saçlar, bu bölgede sınırlı kalabilir ya da tüm kafa üzerindeki saçlara yayılabilir. Saç köklerinden kıl fışkırtıyor! Saç dökülesini durdurmak isteyenler denesin!

1 saatte beyaz saçları doğal rengine çeviriyor! Saçlarınızı boyatmaya gerek kalmayacak.

Malzemeler:

*Soyulmuş patates

*2 bardak su

Yapılışı:

Soyulmuş patatesleri suya dökün ve 5 dakika pişirin. Bu çözeltiyi elemek için bir elek süzgeç kullanın. Bunu sadece çözelti sararınca yapın. Elendikten sonra karışım siyaha dönecektir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uygulama:

Saçınızı öncelikle şampuanınızla yıkayın. Karışımı saçınıza uygulayın ve sarmak için havlu kullanın.30 dakika saçınızda bu karışımı bekletin. Birkaç uygulama ile saçınız siyaha dönecektir.

İlginizi çekebilir→ bu yiyecek sac dökulmesini anında durduruyor sac için müthiş rezerv, bir fırsat her yerden fıskırıyor→ TIKLAYINIZ

Saç köklerinden kıl fışkırtıyor!

Dr. Feridun Kunak formülü:

10 ceviz kabuğu, 10 ceviz yaprağını 2 litre suda 20 dakika kaynatıp saçları dipten uca bu suyla yıkıyoruz. Durulamak gerektirmez.

3 adet ceviz yaprağı, 3 adet yeşil ceviz kabuğu, 1 fincan ısırgan yaprağı, 1 diş ezilmiş sarımsak, 1 adet kırmızı soğan kabuğu, 1 çorba kaşığı biberiyeyi 1 litre suda 10 dakika kaynatın 10 dakika demlenmeye bırakın. Suyunu süzerek ılındıktan sonra1 tatlı kaşığı çam terebentin konulur. Saç diplerime masaj yaparak yedirilir. 1 saat bone takıp bekledikten sonra ılık su ile durulanır.

1 orta soğan ve 5 diş sarımsak rondodan geçilir. Birer çorba kaşığı ozon, argan ve badem yağı ile birlikte 1fincan saf zeytinyağı hafif ısıtılır. Üzerine sarımsak ve soğan karışımı eklenir. Tel süzgeçten tahta kaşık yardımıyla ezme yoluyla suyu çıkarılır. Diğer yöntem ise; tüm karışımı tülbenttin içine konulup el yardımıyla suyu süzmektir. Çıkan suyu beyazların üzerine sürüp 1 saat bekletilmelidir. Daha sonra su ile durulanmalıdır.

Birer tutam ceviz, defne yaprağı ve siyah çay 2 litre suda su 1 litre oluncaya kadar kaynatılır. İçine ceviz yağı katılıp süzülür. Buzdolabında muhafaza edilip saç diplerine her gün sürülür. Kalıcı değildir. Beyazlar çıktıkça tekrar uygulanır.

İlginizi çekebilir→ Deve dikeni bitkisi: hiç kimsenin şüphesi olmasın öyle çok yararlı ki! Listeye herkes dahil etti → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Bamya suyunun kanıtlanmış 7 faydası inanılmaz! Tam doğal şifa deposu: Gaz ve kabızlığı yok etti→ TIKLAYINIZ