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Ekonomi "Beyaz örtüye hasret" Uludağ'da pistlere suni kar yağdırılıyor
Ekonomi

"Beyaz örtüye hasret" Uludağ'da pistlere suni kar yağdırılıyor

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sezon, kar yağışlarının yetersiz olması nedeniyle henüz açılamadı - 300 ila 1980 metre uzunluğunda 20 kayak pistinin bulunduğu bölgede, bazı pistlerde suni kar makineleriyle hazırlık yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:03:26 -
"Beyaz örtüye hasret" Uludağ'da pistlere suni kar yağdırılıyor

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yağış istenilen seviyede olmayınca pistlere özel makinelerle "suni kar" yağdırılmaya başlandı.

Uludağ, her yıl Bursa ve İstanbul gibi yakın merkezlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Turizmciler sezon açılışı için 15 Aralık tarihini belirlese de beklenen yağış olmayınca bu süreç ertelendi.

300 ila 1980 metre uzunluğunda 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ'da zemini tutan kar seviyesinin yok denecek kadar az olduğu gözlendi.

Kar yağışının pistleri doldurmasını dört gözle bekleyen işletmeciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemlerle hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursa Teleferik AŞ firmasına ait kayak ve snowboard pistinde ise özel makinelerle suni kar takviyesi yapıldı.

- "Pisti ivedi bir şekilde açmak istiyoruz"

Şirketin istasyon sorumlusu Ömer Faruk Abak, AA muhabirine, bu sene beklenen yağışın düşmemesinin hazırlıklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Pistlerde kar kalınlığının çok düşük seviyede olduğunu belirten Abak, buna çözüm olarak suni kar makinesi çalıştırmaya başladıklarını dile getirdi.

Makineyi 3 gündür aralıksız çalıştırdıklarını dile getiren Abak, şöyle konuştu:

"Yağdırdığımız karları makinelerle kullanabilecek seviyede ezmeye başlayacağız. Gelen misafirlerimiz mağdur olmasın diye çalışmalara devam edeceğiz. Pistlerle yeterince kar yok. Onun için biz de bu durumlar için son 4 yıldır bu makineyi kış başlarında kullanıyoruz. Bu sene de pisti ivedi bir şekilde açmak istiyoruz. Suni kar, normal kardan daha yoğun. Piste yaydığımız zaman geç eriyor ve sezon daha uzuyor."

Abak, çalışma tamamlanınca salgın tedbirleriyle misafirlerini ağırlamaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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