Beyaz örtü Doğu’yu sardı! Adeta bir masal sahnesi

Kış mevsimi Doğu Anadolu’da etkisini artırırken, Bitlis’in farklı noktalarında beyaz örtü aynı anda kendini gösterdi. Bitlis, Nemrut Krater Gölü'nden Van Gölü kıyılarına, Süphan Dağı'nın zirvesinden ovalarına kadar doğanın en saf ve etkileyici yüzünü bir kez daha sergiliyor. Karla kaplanan Nemrut Krater Gölü, çevresindeki lav alanları ve tepelerle eşsiz bir manzara sundu. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan bölge, kışın sessizliğiyle büyüleyici bir atmosfer oluşturdu.

Hayran kalmamak mümkün değil

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, karla kaplanan kıyılarıyla adeta kış masalını andırdı. Özellikle Tatvan sahillerinde beyazla mavinin buluştuğu görüntüler, görenleri hayran bıraktı. Sakin sular ve karla örtülü sahil şeridi, bölgeye görsel bir şölen kattı.

Anadolu'nun en yüksek üçüncü zirvesi olan Süphan Dağı, kar yağışıyla birlikte heybetini bir kez daha gözler önüne serdi. Zirveden eteklere kadar uzanan beyaz örtü, dağın ihtişamını artırırken, ortaya çıkan manzara görsel bir ziyafet sunuyor.

Bu eşsiz görüntüler, bölgenin dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

“Burası adeta bir dünya harikası”

Görüntüleri kaydeden Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve Doğa Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Bitlis ili; Van Gölü, Nemrut Kalderası, Süphan Dağı, İron Sazlığı gibi daha pek çok güzelliğe sahiptir. Bunlardan biri de dünyanın ikinci büyük kalderası olan Nemrut Kalderasıdır. Kaldera içerisinde büyük göl, küçük göl ve irili ufaklı pek çok göl mevcut olup, burası adeta bir dünya harikasıdır. Yaz aylarında buraya büyük bir rağbet vardır. Kışın ise insanların buranın eteklerine gelip piknik yapabildiği ve kışın tadını çıkarabildiği görülmektedir. Bitlis ili, her yönüyle harika bir şehir olup gezmeye ve görmeye değer" dedi.