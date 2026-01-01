Beyaz örtü acıları az da olsa unutturdu! Deprem konutlarında çocuklar poşet ve leğenlerle pistin tozunu attı

Karın tadını çıkarmak isteyen küçük-büyük her yaştan vatandaş soluğu dışarıda aldı. Profesyonel kızakların yanı sıra, evlerinden getirdikleri naylon poşetler, leğenler ve kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla yokuşlardan aşağı kayan çocuklar, dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce eğlendi.

Özellikle Yenişehir Deprem Konutları mevkiinde yol boyunca devam eden kayak keyfi, deprem sonrası sosyal hayata tutunmaya çalışan vatandaşlar için de büyük bir moral kaynağı oldu. Çocukların neşesine ortak olan aileler, kar yağışını bir şenlik havasında kutladı.

Çevre sakinleri, karın sadece zorluk olmadığını, aynı zamanda bir araya gelmek ve eğlenmek için güzel bir vesile olduğunu belirterek doyasıya vakit geçirdiklerini ifade etti.