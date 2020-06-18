Beyaz leblebi nelere iyi geliyor? Beyaz leblebinin faydaları

Kendine has bir tadı olan ve oldukça sık tüketilen beyaz leblebi, besin değeri yüksek olan ve insan sağlığına inanılmaz faydaları bulunan bir kuruyemiş türü. Vücudun ihtiyacı olan bazı vitamin ve minerallerin eksikliğini gideren beyaz leblebi, yüksek miktarda sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir. Peki beyaz leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz leblebi nelere iyi geliyor? İşte beyaz leblebinin inanılmaz faydaları...

- İçerdiği lif sayesinde uzun süreli tokluk hissi verir, kilo vermeye yardımcı olur. Bu özelliği ile birlikte kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmeleri gereken bir kuruyemiştir.

- İçerdiği yağlar ile birlikte cilt hücrelerini yenileyerek kırışıklık gibi cilt sorunlarının yaşanma riskini azaltır.

- Midedeki asit oranını dengeler, mide yanması ve ekşimesine birebir gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

- Vücudun kısa sürede yenilenmesini sağlar.

- Kolesterol seviyesini dengede tutar, kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltır.

- İçerdiği kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığına birebir gelir.

- İçerdiği yüksek A vitamini bakımından göz sağlığına birebir gelir.

- Beyaz leblebi sodyum bakımından da oldukça zengindir. Bu sayede kandaki basıncı dengeler, yüksek tansiyonun yaşanmasını önler.