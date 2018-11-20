Beyaz kan hücresi sayımı çok önemli



“Beyaz Kan Hücresi”nin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan WBC genellikle kan tahlili sonuçlarında görebileceğiniz İngilizce, “White Blood Cells”dır. Tahlil raporunda “Beyaz Hücre Sayımı”, “Akyuvar Sayımı” veya “Lökosit Sayımı” olarak da geçebilir.

WBC sayımı genellikle tam kan sayımının bir parçası olarak yapılır.

WBC testi başta enfeksiyon olmak üzere alerjiden lösemiye kadar pek çok hastalığın belirlenebilmesi için kullanılan bir kan testidir.

Kas ağrıları, baş ağrısı, ateş, titreme ve diğer bazı belirtiler sebebiyle gittiğiniz doktorunuz enfeksiyon ihtimaline karşı WBC sayımı isteyebilir.

Yetişkinlerde normal kabul edilen WBC değeri aralığı mikrolitre (mcL) başına 4500-11000 beyaz kan hücresidir.

Sayım sonuçları kan tahlili raporunda milimetre küp olarak 4,50-11,00 K/mm3 şeklinde yer alabilir.

4000’den az beyaz kan hücresi WBC düşüklüğüne,



11000’den fazla beyaz kan hücresi WBC fazlalığına işaret eder. Ancak test sonuçları mutlaka doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Neden Önemli?

Diğer adı lökosit olan beyaz kan hücreleri (WBC) bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır.

Bu hücreler vücudun bakteri, virüs ve mikroplarla savaşmasında rol oynar. Beyaz kan hücreleri kemik iliğinde üretilir ve kanla birlikte bütün vücuda yayılır.

Farklı beyaz kan hücrelerinin bağışıklık için farklı görevleri bulunur ve bunlar kısaca şöyledir;

Monositler: Diğer beyaz kan hücrelerinden daha uzun ömürlü olan monositler bakterilerin ortadan kaldırılmasında kullanılır. Normal monosit değeri %2-%8 aralığıdır.

Lenfositler: bakteri, virüs ve diğer potansiyel zararlı istilacılara karşı vücut direncini artırmak için antikor üretirler. Normal lenfösit değeri aralığı %20-%40’tır.

Nötrofiller: bakterileri öldürerek sindirir. Sayısı olarak diğer beyaz kan hücrelerinden daha fazladırlar ve vücudun enfeksiyona karşı savaşında ilk olarak nötrofiller kullanılır. Normal nötrofil değeri %40-%60 aralığıdır.

Bazofiller: Bu hücrelerin görevi kanda enfeksiyon görüldüğünde bağışıklık sistemine haber vermektir. Mesela alerjik bir reaksiyon sırasında histamin salgılanmasını sağlayarak bağışıklık sistemini vücutta istenmeyen bir madde olduğu konusunda uyarır. Normal bazofil değeri %0.5 ile %1 arasıdır.

Eozinofiller: Eozinofil hücrelerinin ana görevi parazitleri öldürmek ve alerjiye bağlı olarak gelişen iltihabı önlemektir. Kanser hücrelerinin yok edilmesinde de kullanılırlar. Normal eozinofil değeri %1-%4 arasındadır.

Düşüklüğünün sebepleri

WBC düşüklüğü kanda normalden daha az beyaz kan hücresi olması anlamına gelir ve bu durum “lökopeni” olarak adlandırılır.

Başlıca sebepleri;

Kemik iliği yetersizliği (örneğin enfeksiyon veya tümör sebebiyle)

Kanser ilaçları veya diğer bazı ilaçların kullanımı

Lupus gibi bazı bağışıklık sistemi hastalıkları

Karaciğer veya dalak hastalıkları

Kanser için radyasyon tedavisi

Bazı viral hastalıklar

Kemik iliğini etkileyen kanser türleri

Çok ciddi bakteriyel enfeksiyonlar

Yüksekliğinin sebepleri

Kanda normal değerlerden daha fazla beyaz kan hücresi olmasına “lökositoz” adı verilir.

Başlıca sebepleri:

Anemi

Sigara

Bakteri enfeksiyonları

İltihaplı hastalıklar

Lösemi

Şiddetli stres

Yanık gibi doku hasarı

BU İLAÇLARA DİKKAT

Aşağıdaki bazı ilaçlar WBC değerinin düşük çıkmasına yol açabilir. Teste yaptırmadan önce bunlardan kullandığınız birisi varsa hekime söylemelisiniz.

Antibiyotikler

Antikonvülsanlar

Anti-tiroid ilaçları

Kaptopril

Kemoterapi ilaçları

Klorpromazin

Klozapin

Diüretikler

Histamin-2 blokerleri

Sulfonamidler

Kinidin

Terbinafin

Yiclopidin

Aşağıdaki bazı ilaçlar tahlil sonuçlarında WBC değerinin yüksek çıkmasına sebep olabilir.

Albuterol gibi

beta-adrenerjik agonistler

Kortikosteroidler

Epinefrin

Granülosit

Heparin

Lityum

15 yaş altı çocuklar ve bebekler için normal WBC değerleri ise şu şekildedir;

Prematüre: 9,00-30,00

0-1 ay: 9,40-34,00

2-12 ay: 5,00-19,50

1-3 yaş: 6,00-17,50

4-5 yaş: 5,50-15,50

6-15 yaş: 4,50-13,50