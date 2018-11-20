Beyaz kan hücresi sayımı çok önemli
Beyaz kan hücresi sayımı alerjiden lösemiye kadar her hastalığı teşhis için gerekli..20 Kasım 2018 Salı 18:36
“Beyaz Kan Hücresi”nin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan WBC genellikle kan tahlili sonuçlarında görebileceğiniz İngilizce, “White Blood Cells”dır. Tahlil raporunda “Beyaz Hücre Sayımı”, “Akyuvar Sayımı” veya “Lökosit Sayımı” olarak da geçebilir.
WBC sayımı genellikle tam kan sayımının bir parçası olarak yapılır.
WBC testi başta enfeksiyon olmak üzere alerjiden lösemiye kadar pek çok hastalığın belirlenebilmesi için kullanılan bir kan testidir.
Kas ağrıları, baş ağrısı, ateş, titreme ve diğer bazı belirtiler sebebiyle gittiğiniz doktorunuz enfeksiyon ihtimaline karşı WBC sayımı isteyebilir.
Yetişkinlerde normal kabul edilen WBC değeri aralığı mikrolitre (mcL) başına 4500-11000 beyaz kan hücresidir.
Sayım sonuçları kan tahlili raporunda milimetre küp olarak 4,50-11,00 K/mm3 şeklinde yer alabilir.
4000’den az beyaz kan hücresi WBC düşüklüğüne,
11000’den fazla beyaz kan hücresi WBC fazlalığına işaret eder. Ancak test sonuçları mutlaka doktor tarafından değerlendirilmelidir.
Neden Önemli?
Diğer adı lökosit olan beyaz kan hücreleri (WBC) bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır.
Bu hücreler vücudun bakteri, virüs ve mikroplarla savaşmasında rol oynar. Beyaz kan hücreleri kemik iliğinde üretilir ve kanla birlikte bütün vücuda yayılır.
Farklı beyaz kan hücrelerinin bağışıklık için farklı görevleri bulunur ve bunlar kısaca şöyledir;
Monositler: Diğer beyaz kan hücrelerinden daha uzun ömürlü olan monositler bakterilerin ortadan kaldırılmasında kullanılır. Normal monosit değeri %2-%8 aralığıdır.
Lenfositler: bakteri, virüs ve diğer potansiyel zararlı istilacılara karşı vücut direncini artırmak için antikor üretirler. Normal lenfösit değeri aralığı %20-%40’tır.
Nötrofiller: bakterileri öldürerek sindirir. Sayısı olarak diğer beyaz kan hücrelerinden daha fazladırlar ve vücudun enfeksiyona karşı savaşında ilk olarak nötrofiller kullanılır. Normal nötrofil değeri %40-%60 aralığıdır.
Bazofiller: Bu hücrelerin görevi kanda enfeksiyon görüldüğünde bağışıklık sistemine haber vermektir. Mesela alerjik bir reaksiyon sırasında histamin salgılanmasını sağlayarak bağışıklık sistemini vücutta istenmeyen bir madde olduğu konusunda uyarır. Normal bazofil değeri %0.5 ile %1 arasıdır.
Eozinofiller: Eozinofil hücrelerinin ana görevi parazitleri öldürmek ve alerjiye bağlı olarak gelişen iltihabı önlemektir. Kanser hücrelerinin yok edilmesinde de kullanılırlar. Normal eozinofil değeri %1-%4 arasındadır.
Düşüklüğünün sebepleri
WBC düşüklüğü kanda normalden daha az beyaz kan hücresi olması anlamına gelir ve bu durum “lökopeni” olarak adlandırılır.
Başlıca sebepleri;
Kemik iliği yetersizliği (örneğin enfeksiyon veya tümör sebebiyle)
Kanser ilaçları veya diğer bazı ilaçların kullanımı
Lupus gibi bazı bağışıklık sistemi hastalıkları
Karaciğer veya dalak hastalıkları
Kanser için radyasyon tedavisi
Bazı viral hastalıklar
Kemik iliğini etkileyen kanser türleri
Çok ciddi bakteriyel enfeksiyonlar
Yüksekliğinin sebepleri
Kanda normal değerlerden daha fazla beyaz kan hücresi olmasına “lökositoz” adı verilir.
Başlıca sebepleri:
Anemi
Sigara
Bakteri enfeksiyonları
İltihaplı hastalıklar
Lösemi
Şiddetli stres
Yanık gibi doku hasarı
BU İLAÇLARA DİKKAT
Aşağıdaki bazı ilaçlar WBC değerinin düşük çıkmasına yol açabilir. Teste yaptırmadan önce bunlardan kullandığınız birisi varsa hekime söylemelisiniz.
Antibiyotikler
Antikonvülsanlar
Anti-tiroid ilaçları
Kaptopril
Kemoterapi ilaçları
Klorpromazin
Klozapin
Diüretikler
Histamin-2 blokerleri
Sulfonamidler
Kinidin
Terbinafin
Yiclopidin
Aşağıdaki bazı ilaçlar tahlil sonuçlarında WBC değerinin yüksek çıkmasına sebep olabilir.
Albuterol gibi
beta-adrenerjik agonistler
Kortikosteroidler
Epinefrin
Granülosit
Heparin
Lityum
15 yaş altı çocuklar ve bebekler için normal WBC değerleri ise şu şekildedir;
Prematüre: 9,00-30,00
0-1 ay: 9,40-34,00
2-12 ay: 5,00-19,50
1-3 yaş: 6,00-17,50
4-5 yaş: 5,50-15,50
6-15 yaş: 4,50-13,50
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