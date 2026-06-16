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Ekonomi Beyaz ette fahiş fiyat denetimi! Marketlere milyonluk cezalar
Ekonomi

Beyaz ette fahiş fiyat denetimi! Marketlere milyonluk cezalar

Yeniakit Publisher
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Beyaz ette fahiş fiyat denetimi! Marketlere milyonluk cezalar

Ticaret Bakanlığı, beyaz et ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen İstanbul’daki marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı, beyaz et ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen İstanbul’daki marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetim çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, beyaz et sektörüne yönelik denetim ve incelemelerin yeniden yoğunlaştırıldığı belirtildi.

 

Beyaz et sektöründe denetimler artırıldı

Açıklamada, geçmiş yıllarda Ticaret Bakanlığı müfettişlerince beyaz et sektöründe gerçekleştirilen kapsamlı incelemeler sonucunda çok sayıda işletme hakkında yaptırım uygulandığı hatırlatıldı.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebindeki artışın fırsata dönüştürülmesinin önüne geçmek amacıyla sektör genelinde yeni denetim süreci başlatıldığı kaydedildi.

 

Kurul 49'uncu toplantısını gerçekleştirdi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49'uncu toplantısında, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince sahada yapılan denetimlerde elde edilen bulgular değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda beyaz et ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal ve yerel ölçekte faaliyet gösteren market işletmeleri hakkında idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

 

10 milyon lirayı aşan para cezası

Kurul tarafından alınan karar doğrultusunda, İstanbul’da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 lira tutarında idari para cezası verildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla üretimden tüketime kadar uzanan tedarik zincirindeki olağan dışı fiyat hareketlerinin yakından takip edilmeye devam edileceği vurgulandı.

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