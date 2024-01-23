Beyaz et sektörü için için flaş karar: dev satın alma! Resmen doğrulandı! 30 milyon dolar diyerek duyurdular

ASPİLİÇ, geçtiğimiz yılın haziran ayında Bilecik Osmaneli’nde bulunan Beyaz Et İşleme ve İleri İşlenmiş Et Ürünleri Tesisleri’nde üretim faaliyetlerine son verilen CP’nin tesislerini satın alarak tekrar faaliyete geçirecek.

İlgili satın alma ile birlikte 1100 olan istihdam sayısını 1600’e çıkarmayı hedefleyen ASPİLİÇ, 2023 yılında 80 bin ton olan piliç eti üretimini 2024 yılı sonunda yeni tesislerle beraber 110 bin ton piliç eti ve 20 bin ton ileri işlenmiş et ürüne çıkarmayı hedefliyor.

Satın alınan tesislerde piliç kesimi, parçalama ve paketleme işlemlerinin yanı sıra ileri işlenmiş et ürünleri olan köfte, kaplamalı piliç eti ürünleri, salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünleri de üretilecek.

Söz konusu satın alma ile birlikte ürün yelpazesini genişleterek ileri işlem ürünleri üretimine de başlamış olacak As Ofis A.Ş.’nin ortakları, aynı zamanda Ofis Yem A.Ş.’yi de bünyesinde bulunduran Ofis Holding A.Ş hissedarları ile BESD-BİR Başkanı Naci KAPLAN ve ailesinden oluşuyor. Gruba ait firmalar ağırlıklı gıda olmak üzere tarım, enerji ve hayvancılık sektörlerinde de faaliyet gösteriyor.



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