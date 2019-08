Beyaz eşya servisleri de mağdur!

Beyaz eşya tamir sektöründe son günlerde artan sahtekarlık haberleri kamuoyunda tartışmalara sebep olurken, bütünüyle özel servisleri zan altında bırakan söylemler büyük mağduriyetlere yol açıyor. Akit’in konuştuğu özel servis yetkilileri, müşterileri zarara uğratan sahte tamircilerin en çok kendilerini etkilediğini söyleyerek dolandırıcılara ağır cezalar verilmesini talep ediyorlar. Sahtekarlık vakalarının özel servis sektörünün çalışmalarını baltalayacak şekilde yansıtılmamasını dile getiren servis yetkilileri, müşterileri dikkatli olmaya, yetkili teknik servis ve medya kuruluşlarını ise art niyetten kaçınmaya davet ediyor.

Sahtekârlar en çok özel servis sektörünü yıpratıyor

Gazetemiz Akit’e konuşan Merkez Teknik Servis Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Can, Türkiye’nin 6 noktasında hizmet veren ve 124 personel istihdam eden bir firma olarak son dönemde haksız ithamlarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Özel servis yetkilisi Feyzullah Can, “Beyaz eşyasını dolandırıcılara tamir ettiren ancak arızası giderilmeyerek sadece parası giden tüketicilerin şikayetleri, büyük markaların yetkili servisleri tarafından koz olarak kullanılıyor ve özel servis sektörünü bitirme aracına dönüşüyor. Bu kaynak üzerinden çeşitli haber servislerine yaptırılan haberlerde komple özel servis sektörü ‘dolandırıcı’ gibi yansıtılıyor. Bu, beyaz eşya sahibi vatandaşların gözünde bizi bitirme noktasına getiriyor. Oysa kendilerini özel servismiş gibi gösteren sahtekarlar en çok bizi mağdur ediyor” dedi.

İşini 7/24 hakkıyla yapanların ekmeğine dokunulmasın

Feyzullah Can, “Toplamda 60 bin kişinin emek verdiği özel servis sektörü şu an kamuoyu nezdinde yıpratılmaya çalışılıyor. Güvenilir birçok firma var ve hepsi etkileniyor. Sadece bizim firmamız, İstanbul’un dört bölgesi, Ankara ve Konya’da hizmet veriyor. 6 tane şubemiz var. Burada en büyük zararı biz görüyoruz. Sadece bizim firmamız 100’ü aşkın kişiyi istihdam ediyor. Her ay 190 bin lirayı aşkın vergi ödüyoruz. Çalışanlarımızın sigortalarını ödüyoruz, vergimizi veriyoruz. Tam 45 otomobille servis hizmeti veriyor ve 7/24 çalışıyoruz. İşimizi hakkıyla yapıyoruz. Tüm bunlara rağmen büyük firmaların yetkili servislerinin yönlendirmesiyle bazı medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerle hakkımız yeniyor. Tüm özel servis sektörüne dolandırıcılık gölgesinin düşürülmesi kabul edilemez” diye konuştu.

Özel servisleri bitirmeye çalışıyorlar

Online Teknik Servis Sahibi Emre Zırıh ise, “Tüketicinin gözünde komple dolandırıcıymışız gibi kodlanıyoruz. Özel servis firmasıymış gibi piyasaya giren sahtekarlar adresi olmadan, servis formu olmadan, vergi mükellefi olmadan, ayda bir telefon numarası değiştirerek müşterileri mağdur ediyor. Beyaz eşyasını bu dolandırıcılara tamir ettiren ancak arızası giderilmeyerek sadece parası giden tüketicilerin şikayetleri ise büyük markaların yetkili servisleri tarafından koz olarak kullanılıyor ve özel servis sektörünü bitirme aracına dönüşüyor” sözlerini sarf etti.

Beyaz eşyası arızalanan nelere dikkat etmeli?

Müşterilerin dolandırıcılara dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken beyaz eşya uzmanı Emre Zırıh, “Evinize gelen servis teknisyeninin servis formunun bulunmasına dikkat edilmelidir. Fatura mutlaka kesilmelidir. Sabit telefon hatlarının kendilerine ait olup olmadığı ve adresleri teyit edilmelidir. Müşteriler bu hususta bize güvenmemezlik etmemeli ancak yanlış kişilere karşı da dikkatli olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sahtekârların cezası ağır ve caydırıcı olmalı

Merkez Teknik Servis Bahçelievler Şube Temsilcisi Behçet Sağ, şunları vurguluyor: “Özel servisler çökerse beyaz eşyası bulunan her ev olumsuz etkilenir bundan. Hem bizler etkileniriz, hem yetkili servisler etkilenir, hem İstanbul, hem de tüm Türkiye etkilenir. Özel servis sektörünün zayıflatılmaması aksine güçlendirilmesinin formülleri aranmalıdır. Güçlendirilirken de sahtekârların ayıklanması, cezalarının da ağırlaştırılması gerekmektedir. Özel servis gibi görünen dolandırıcılar zor tespit edilebiliyorlar, tespit edilen ise sadece para cezası verilerek bırakılmamalıdır. Kendilerine en ağır cezalar verilmelidir ki caydırıcı olsun.”