Beyaz deri koltuk nasıl temizlenir? Deriden leke nasıl çıkar? | Deri eşyalar neyle temizlenir?

Deri olan çantalar, ayakkabılar ve mobilyalar sık kullanılan ürünler içinde yer alır. Özellikle mobilyalar dayanıklı olan ürünler olduğu için temizliğine ve bakımına fazlasıyla dikkat edilmelidir. Beyaz deri koltuk takımlarından lekeleri yok etmek için en doğru çözümleri bilmek gerekir. Koltuktan sararan lekeleri ve diğer lekeleri temizlemek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir. Bunlar;

Beyaz deri koltukların temizliği için kendi sıvınızı yapmalısınız. Bu çözüm daha az maliyetlidir ve deri için daha güvenlidir. Birçok sentetik temizlik ürünü, özellikle de petrol esaslı olan ürünler, deri yüzey kalitesini aslında renklendirebilir, lekelenebilir veya değiştirebilir.

Kendi sıvınızı yapmak için;

Rendelenmiş olan bir avuç sabunu 8 bardak sıcak su ile karıştırın.

1 çay bardağı keten tohumu ve 2 çay bardağı sirkeyi karıştırın.

Bu iki karışımda beyaz deri koltuk lekesi temizliği için kullanılan karışımlardır. Bu karışımlar deri üzerine direk dökerek kullanmamak gerekir. Sprey özelliği olan şişeleri kullanmak daha etkili sonuçlara olanak sağlar. Ayrıca beyaz deri koltuk lekeleri nasıl temizlenir ve lekeleri nasıl çıkar kapsamında da sıvılar mutlaka microfiber bezle kullanılmalıdır.

Bu tarz evde yapılan temizlik ürünlerinin kullanımlarında lekeler nasıl silinir, hafif silme hareketleri ve dairesel silme hareketleri ile sorun ortadan kaldırılmalıdır. Sert ve zorlayıcı olan her türlü sürtünme hareketinden kaçınmak gerekir. Zira bu hareketler kiri çıkartmak yerine derinin içine işlemesini sağlar. Beyaz deri koltuklar silindikten sonra ve temizliği bittikten sonra nemli bezle durulanmalıdır. Durulanmada bez sürekli temiz su ile yıkanır.

Temizleme Yöntemi 2

Beyaz deri koltuk lekeleri çıkarma konusunda kullanılacak olan ürünler içinde derinin özelliğine göre temizlik maddesi kullanmakta yer alır. Bu ürünler sayesinde derilerde meydana gelebilecek olan zararların da önüne geçilmiş olur.

Sabun kullanmak deri lekeleri için en çözümdür. Özellikle katı sabun kullanımı bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. Katı sabun konusunda aklınızda soru işareti bulunuyorsa koltuğunuz görünmeyen bir kısmında uygulama yaparak sorun yaratıp yaratmadığını gözlemleyebilirsiniz. Bu sayede oluşabilecek olan zararlarında önüne geçmiş olursunuz.

Koltuk lekeleri için kullanılacak olan diğer bir uygulamada mısır nişastası ve kabartma tozu kullanımı yapımı yer alır. Özellikle yağ lekeleri konusunda bu ürünler bulunmaz bir nimettir. Yağ lekeleri için kabartma tozunu ve mısır nişastasını sorunun üzerine dökülür. Belli bir süre tozların lekelerin üzerinde oturmasına izin verin. Fazla kalan tozu hafif hafif yumuşak diş fırçası ile fırçalayın. Fırçalama dairesel şekilde ve zorlamadan yapılmalıdır. Yağ lekeleri tamamen çıkana kadar aynı uygulamaya devam edilir. Bu sayede leke çıkarma işlemi yapılır.

Ek İpuçları

Haftalık düzenli olarak temizlik yapmak gerekir. Kuru bir bez yardımı ile temizlik yapılması gerekmektedir. Kotluları fazla kullanıyorsanız haftada bir kez elektrik süpürgesi ile zorlamadan süpürme işlemi yapılmalıdır.

Deri koltukların güneş ışığına maruz kalmaması gerekir. Deriler güneş ışından ve yaş kalmaktan kaynaklı olarak zarar görür. Özellikle çatlama tarzında bir sorun oluşmaktadır.

Koltuklara dökülen sıvılarda hemen müdahale etmek gerekir. Hemen müdahale lekelerin çıkmasını kolaylaştırır. Özellikle sıvıların olabildiğince hızlı şekilde temizlenmesi çok önemlidir. Sıvılar yayıldıkça çevreninde lekelenmesine sebep olur.

Koltuklarınızda deneysel olan uygulamalar yapmamanız gerekir. Deneysel yöntemler derilerin maaf olmasına fazlasıyla neden olur. Bunun için profesyonel ve daha önce denenmiş uygulamalar tercih edilmelidir.

Deri eşyalar neyle temizlenir?

Bir kabın içine su doldurun ve içine bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Hazırladığınız bu solüsyonu püskürtebileceğiniz bir aparatın içine boşaltıp temiz bir bez yardımıyla koltuklarınız silebilirsiniz. Beyaz deri koltuk temizliğinde her zaman yumuşak dokulu bezler kullanmaya gayret etmelisiniz.