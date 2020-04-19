Betül Sayan Kaya'dan Meral Akşener'e: Milletimizi kandırmayın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Rize'de katledilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın katilinin 9 yıl sonra yeniden dışarı çıkabileceği iddiasında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, milleti kandırmaması gerektiğini söyledi.
yeniakit.com.tr İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ABD sermayeli Fox Tv'de sunduğu Çalar Saat programında Meclis'ten geçen infaz paketine ilişkin konuştu. Akşener, burada yaptığı konuşmada Rize'de vahşice katledilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala cinayetini hatırlattı.
Akşener, yeni infaz yasasıyla birlikte Gamze Pala'nın katilinin 9 yıl sonra yeniden dışarı çıkabileceği iddiasında bulundu.
"Sayın Akşener, lütfen milletimizi gerçek dışı bilgilerle kandırmayın"
Akşener'in iddiasında tepki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'dan geldi.
Twitter'dan açıklama yapan Sayan Kaya, infaz yasasında kapsam dışı olan suçları bir bir sıralayarak Meral Akşener'e milleti kandırmaması gerektiğini söyledi.
Sayan Kaya'nın tweetinde şu ifadeler yer aldı:
"İnfaz yasasında kapsam dışı olan suçlar: Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti suçları, adam öldürme suçları, kadına karşı şiddet suçları, kişisel mahremiyet ve casusluk suçları.
Sayın Akşener, lütfen milletimizi gerçek dışı bilgilerle kandırmayın."
İşte Fatma Betül Sayan Kaya'nın o tweeti: