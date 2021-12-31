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Yerel Beton mikserinin altında kaldı! Feci ölüm
Yerel

Beton mikserinin altında kaldı! Feci ölüm

Ordu'da beton mikserinin altında kalan 11 yaşındaki Talha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 17:31:00 - 2021-12-31 17:33:42
Beton mikserinin altında kaldı! Feci ölüm

Ordu’nun Fatsa ilçesinde beton mikserinin altında kalan 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Talha Gül isimli çocuk, seyir halinde bulunan Ş.G. idaresindeki 52 DM 370 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Mikserin tekerleği altında kalan ve ağır yaralanan Talha, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü. Minik Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, sürücü Ş.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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