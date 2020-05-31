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Aktüel

Beton dökülen kaldırım eski haline getirildi

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Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:21:35 -
Beton dökülen kaldırım eski haline getirildi

Bilecik’te, dükkan önündeki kaldırıma masa koymak için kalıp çakma suretiyle dökülmüş beton tabaka belediye ekiplerince kırılırken, iş yeri önü tertemiz oldu


Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde döner çeşitleri satan iş yeri, dükkanının önüne geçtiğimiz gün beton kalıpları çakması suretiyle beton döktürmüştü. Zabıta ekipleri tarafından uyarılan iş yeri sahibi uyarılara aldırış etmeden tahtadan çakılmış kalıplarının içine beton döktürmüştü. Bilecik Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir kepçe yardımıyla kaldırıma dökülen beton söküldü. Ardından temizleme çalışması yapan ekipler, kaldırımı eski haline getirterek, vatandaşların hizmetine sundu.


Öte yandan işyeri sahibinin, meyilli kaldırımı düzletmek için beton döktüğü öğrenildi.

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