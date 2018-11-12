Beştepe'den Fransa'ya çok sert yanıt!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransa'nın Türkiye'ye yapmış olduğu suçlama sonrası açıklama yaptı. Altun, "Fransa Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez." dedi.12 Kasım 2018 Pazartesi 16:25
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransa'nın iddialarına cevap verdi. Altun, "(Fransa Dışişleri Bakanı'nın) Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez." dedi.
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