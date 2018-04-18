Beştepe toplantısı dolar 4.09'a düşürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "erken seçim" gündemiyle Beştepe'de bir araya gelmesinin ardından dolar 4.09 - 4.10 lira ve euro da 5.07 - 5.08 lira aralığında hareket ediyor.18 Nisan 2018 Çarşamba 15:26
Yeni güne yüzde 0.12 düşüşle 108 bin 618 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, görüşme öncesi 108 bin 620 puanda bulunuyordu.
Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.
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