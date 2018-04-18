Beştepe toplantısı dolar 4.09'a düşürdü

Yeni güne yüzde 0.12 düşüşle 108 bin 618 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, görüşme öncesi 108 bin 620 puanda bulunuyordu.

Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.