BES’ten çıkmadan para çekiliyor mu? BES devlet katkısı ne kadar? BES emeklilik ne zaman kaç yaşında?

BES nedir, BES ile emeklilik nasıl olunur? Başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan devlet katkısından faydalanarak, sisteme yapacağınız ödemeler üzerinden %25 oranında devlet katkısı* alırsınız. Yani her 100 TL'niz devlet katkısıyla 125 TL olur. Bir katılımcıya ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır. 2021 için bu tutar 10.732,50 TL'dir.

BES ile ne zaman kaç yaşında emekli olunur?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olabilmek için en az 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız yeterli.

BES ödemelerine ara veriliyor mu?

Ödemelerime ara verebiliyor muyum? Dilediğiniz zaman ödemelerinize ara verebilir, dilediğinizde kaldığınız yerden tekrar devam edebilirsiniz. Ancak bu durumda, eğer planınızda tanımlı ise, ara verme hizmet bedeli uygulanabilir.

BES’ten ayrılmadan para çekiliyor mu?

Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplanan parayı, sistemden ayrılmadan kullanma olanağı geliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, katılımcıların birikiminin hepsini çekerek sistemden ayrılması ve bütün haklarını kaybetmesi yerine ihtiyaç durumunda birikiminin bir kısmını alabilme imkanı verilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu sayede konut edinme, evlilik, eğitim, iş kurma ve bedelli askerlik gibi önemli dönüm noktalarında katılımcılara sağlamak istediklerini dile getirdi.