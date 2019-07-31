BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF 0,037113 0,26 Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF 0,065751 0,21 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,017268 0,20 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,061554 0,19 Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. Gr. EYF 0,064797 0,17 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,015696 1,02 Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF 0,012242 0,39 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020099 0,36 Katılım Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,016494 0,27 Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF 0,018195 0,26 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,018827 0,58 Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,016450 0,36 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,012886 0,33 Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF 0,016612 0,28 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,016284 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,060476 0,09 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,041689 0,08 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,057542 0,08 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,060543 0,08 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF 0,057025 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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