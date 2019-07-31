0553 313 94 23

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF0,0371130,26
Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF0,0657510,21
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0172680,20
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0615540,19
Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. Gr. EYF0,0647970,17
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0156961,02
Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF0,0122420,39
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0200990,36
Katılım Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0164940,27
Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF0,0181950,26
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,0188270,58
Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0164500,36
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,0128860,33
Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF0,0166120,28
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0162840,24
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0604760,09
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0416890,08
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0575420,08
Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0605430,08
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF0,0570250,08


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
  1. fonlar
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komşusuna ’ismimizi verdin’ deyip kurşun yağmuruna tuttular
    1. Komşusuna ’ismimizi verdin’ deyip..
    2. Yeşilyurt Mahallesinde içme suyu hattı..
    3. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    4. Parklarda bakım, onarım ve düzenleme..
    5. 1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye..
    6. Beymen Club’tan çizgili tasarımlar
    7. Şahinbey’de Dostluk Günü
    8. Gusül abdesti nasıl alınır?
    9. Göztepe Yaya Köprüsü yenileniyor
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    11. Milletvekili Tutdere muhtarlarla bir..
    12. Galatasaray’ın yeni transferi: Emre Mor
    13. Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir..
    14. Yüz tüylerinden hızlıca kurtulmanızı..
    15. Emre Mor’dan Galatasaray paylaşımı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel..
    17. ’Her Şey Aile ile Başlar’ kitabı..
    18. Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan..
    19. Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    21. Van’da ‘sağlıklı nesiller’ etkinliği
    22. Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:..
    23. Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da..
    24. İdlib ve Halep’teki hava..
    25. Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020..
    26. Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya..
    27. Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
    28. Kadıköy’de girdikleri evlerden para ve..
    29. Alparslan Kuytul'un avukatından Osman..
    30. Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım!
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"