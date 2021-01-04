BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072512
|1,26
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,101089
|1,17
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,075103
|1,14
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,098541
|1,13
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,097914
|1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018036
|0,70
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021464
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051113
|0,85
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078756
|0,77
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,054625
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052672
|0,59
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,094075
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074004
|0,88
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014081
|0,83
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,046777
|0,79
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,037602
|0,79
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032464
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027980
|1,13
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,031504
|0,38
|VEM Katılım Standart EYF
|0,031959
|0,37
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,030494
|0,36
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,037935
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048593
|1,97
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015706
|1,95
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047369
|1,92
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046312
|1,82
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047300
|1,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,071955
|0,19
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070944
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070239
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,072748
|0,18
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071090
|0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)