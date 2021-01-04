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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:58:37 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0725121,26
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1010891,17
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0751031,14
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0985411,13
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0979141,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0180360,70
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0214640,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0511130,85
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0787560,77
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0546250,65
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0526720,59
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0940750,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0740040,88
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0140810,83
VEM Birinci Değişken EYF0,0467770,79
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0376020,79
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0324640,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0279801,13
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0315040,38
VEM Katılım Standart EYF0,0319590,37
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0304940,36
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0379350,35
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0485931,97
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0157061,95
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0473691,92
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0463121,82
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0473001,80
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0719550,19
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0709440,19
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0702390,18
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0727480,18
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0710900,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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