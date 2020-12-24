BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075869
|0,41
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030890
|0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063040
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034768
|0,26
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020716
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021146
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017898
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,051946
|1,93
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,050360
|1,26
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,116944
|1,20
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,032668
|1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,053738
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,030031
|1,19
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028077
|0,87
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,099833
|0,87
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,064125
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,023140
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,025534
|0,79
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036756
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043942
|0,46
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,062526
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017955
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070611
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,071614
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028195
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023247
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031252
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)