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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:19:57 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0758690,41
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0308900,37
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0630400,31
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0347680,26
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0207160,26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0211460,42
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0178980,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0519461,93
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0503601,26
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1169441,20
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0326681,02
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0537380,99
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0300311,19
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0280770,87
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,0998330,87
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0641250,69
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0231400,63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0255340,79
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0367560,79
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0439420,46
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0625260,44
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0179550,36
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0706110,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0716140,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0281950,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0232470,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0312520,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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