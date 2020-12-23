BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030777
|0,26
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020872
|0,21
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020663
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,032243
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051712
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021058
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017861
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,050964
|2,34
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,115561
|2,00
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,171403
|1,88
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,089622
|1,86
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,033725
|1,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,029679
|1,77
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027835
|1,55
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,030816
|1,32
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,015751
|1,23
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,098974
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036468
|1,35
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,025333
|1,30
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043739
|1,11
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,062250
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017890
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069894
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028184
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031240
|0,04
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027248
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067343
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)