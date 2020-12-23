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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:09:53 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0307770,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0208720,21
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0206630,21
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0322430,21
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0517120,21
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0210580,38
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0178610,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0509642,34
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1155612,00
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1714031,88
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0896221,86
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0337251,82
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0296791,77
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0278351,55
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0308161,32
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0157511,23
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,0989741,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0364681,35
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0253331,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0437391,11
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0622501,03
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0178900,55
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0698940,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0281840,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0312400,04
ZEM Para Piyasası EYF0,0272480,04
VEM Para Piyasası EYF0,0673430,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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