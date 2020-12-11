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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:05:42 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0746100,28
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0577710,25
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0750250,21
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0544790,16
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0755660,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0207400,29
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0177970,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0461082,37
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0478921,66
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0768980,94
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1277760,85
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0857130,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0467800,70
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0224310,68
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0349180,68
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0350770,55
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0231720,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0294600,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0280870,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0425870,58
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0605630,56
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0285860,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0231240,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0702520,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0712530,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0310840,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0744890,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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