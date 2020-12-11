BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,074610
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057771
|0,25
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,075025
|0,21
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054479
|0,16
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,075566
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020740
|0,29
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017797
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,046108
|2,37
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,047892
|1,66
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,076898
|0,94
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,127776
|0,85
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,085713
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,046780
|0,70
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,022431
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,034918
|0,68
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,035077
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,023172
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029460
|0,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028087
|0,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,042587
|0,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,060563
|0,56
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,028586
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023124
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070252
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,071253
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031084
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,074489
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)