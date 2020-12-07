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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:23:46 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0236950,11
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0251670,10
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0719040,09
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0259920,06
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0320530,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0205680,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0466960,67
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0734950,51
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1224970,45
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1605100,40
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0450730,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0225590,96
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,0282460,63
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0456830,63
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF0,0736800,53
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0340460,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0263450,55
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0413210,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0588260,34
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0219340,27
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0281730,27
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0663490,14
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0704720,13
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0719200,12
VEM Para Piyasası EYF0,0668940,12
HEM Para Piyasası EYF0,0244090,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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