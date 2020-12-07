BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023695
|0,11
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025167
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,071904
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,025992
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,032053
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020568
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,046696
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,073495
|0,51
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,122497
|0,45
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,160510
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045073
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,022559
|0,96
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,028246
|0,63
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,045683
|0,63
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF
|0,073680
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,034046
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,026345
|0,55
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041321
|0,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,058826
|0,34
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021934
|0,27
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,028173
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,066349
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070472
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071920
|0,12
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066894
|0,12
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024409
|0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)