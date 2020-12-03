BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,098548
|0,39
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094966
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,056096
|0,27
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,099799
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,091349
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,030327
|0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,082433
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,046487
|0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,049811
|0,18
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,094330
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032983
|0,55
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,021207
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,022656
|0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,034397
|0,23
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,027993
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019507
|0,68
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027817
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017458
|0,40
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,034926
|0,33
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,024285
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051197
|1,36
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049665
|1,29
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045275
|1,24
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049276
|1,13
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051348
|1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027028
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064104
|0,03
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066793
|0,03
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024372
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071813
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)