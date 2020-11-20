BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049599
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,140102
|0,75
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,095430
|0,68
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,140964
|0,67
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,053326
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020377
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017317
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,094455
|2,22
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,025054
|2,16
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,024163
|2,16
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091738
|2,12
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,091994
|2,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,071669
|1,65
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,026017
|1,64
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,026558
|1,63
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,024427
|1,57
|ZEM Değişken EYF
|0,024760
|1,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027170
|0,31
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,035206
|0,25
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019669
|0,20
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,029312
|0,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021849
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025208
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070069
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071513
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073956
|0,03
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026911
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)